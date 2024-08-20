الهند تغطي 30% من حاجة الأردن من الأرز البسمتي

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق رغبة القطاع التجاري والخدمي بتعزيز علاقاته مع نظيره الهندي وتبادل زيارات الوفود والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة لتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، مع التركيز على قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة الدينية والتعدين.
وأشار إلى ضرورة السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة وإيحاد شراكات تجارية استراتيجية بين شركات البلدين، إلى جانب إقامة صناعات جديدة تعتمد على المواد الخام المتوفرة بالأردن ولا سيما بقطاع التعدين والأسمدة.
وشدد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على أهمية تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أن الغرفة وبالتعاون والتنسيق مع السفارة ستعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والتي نصت على تأسيس مجلس أعمال أردني هندي مشترك، مؤكدا بانه سيتم تنظيم لقاء عن بعد بين الجانبين بهذا الخصوص.
وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لاستقبال وفد اقتصادي هندي والترتيب لعقد منتدى أعمال مشترك، لعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة وبناءً شراكات تجارية ولا سيما ان الأردن يستورد 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية من الأرز البسمتي من السوق الهندية، علاوة على اللحوم والبهارات والألبسة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 16.4%
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن
-
تغير مفاجئ على اسعار الذهب في الاردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
انعقاد المؤتمر الاقتصادي العاشر حول الاقتصاد والتكنولوجيا الرقمية في عمان السبت
-
سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم
-
الأردن استورد 150 ألف برميل نفط من العراق خلال 10 أيام
-
34.165 مليار دينار حجم القروض والتسهيلات في نصف عام