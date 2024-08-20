الثلاثاء 2024-08-20 02:11 م
 

 

الهند تغطي 30% من حاجة الأردن من الأرز البسمتي

أرز بسمتي
أرز بسمتي
الثلاثاء، 20-08-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس وأعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، مع السفير الأردني المعين حديثا لدى الهند يوسف عبد الغني، سبل تنمية وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية، ودور الغرف التجارية بهذا الخصوص.

اضافة اعلان


واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق رغبة القطاع التجاري والخدمي بتعزيز علاقاته مع نظيره الهندي وتبادل زيارات الوفود والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة لتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، مع التركيز على قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة الدينية والتعدين.


وأشار إلى ضرورة السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة وإيحاد شراكات تجارية استراتيجية بين شركات البلدين، إلى جانب إقامة صناعات جديدة تعتمد على المواد الخام المتوفرة بالأردن ولا سيما بقطاع التعدين والأسمدة.


وشدد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على أهمية تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية.


ولفت إلى أن الغرفة وبالتعاون والتنسيق مع السفارة ستعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والتي نصت على تأسيس مجلس أعمال أردني هندي مشترك، مؤكدا بانه سيتم تنظيم لقاء عن بعد بين الجانبين بهذا الخصوص.


وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لاستقبال وفد اقتصادي هندي والترتيب لعقد منتدى أعمال مشترك، لعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة وبناءً شراكات تجارية ولا سيما ان الأردن يستورد 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية من الأرز البسمتي من السوق الهندية، علاوة على اللحوم والبهارات والألبسة.

gnews

أحدث الأخبار

كريشان

أخبار محلية كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

ه

طب وصحة كيف يساعد شرب الماء بكثرة على إنقاص الوزن؟

الدفاع المدني

أخبار محلية 15 حالة تسمم في الأغوار الشمالية

سمكة الجلكي البحرية

منوعات صياد اسكتلندي يعثر على سمكة نادرة

جانب من المؤتمر

أخبار محلية مياهنا تطلق خطتها الاستراتيجية

طيبة

أخبار الشركات رئيس الوزراء يكرم شركة "طيبة" باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة

النابلسي

أخبار محلية النابلسي: مهمتنا تدريب الشباب وليس خلق فرص عمل لهم

لحظة وقوع الحادث

منوعات شاهد : لحظة انفجار محرك صاروخ خلال اختباره في اسكتلندا



 

الأكثر مشاهدة