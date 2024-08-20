الهند تغطي 30% من حاجة الأردن من الأرز البسمتي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس وأعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، مع السفير الأردني المعين حديثا لدى الهند يوسف عبد الغني، سبل تنمية وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية، ودور الغرف التجارية بهذا الخصوص.

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واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق رغبة القطاع التجاري والخدمي بتعزيز علاقاته مع نظيره الهندي وتبادل زيارات الوفود والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة لتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، مع التركيز على قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة الدينية والتعدين.



وأشار إلى ضرورة السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة وإيحاد شراكات تجارية استراتيجية بين شركات البلدين، إلى جانب إقامة صناعات جديدة تعتمد على المواد الخام المتوفرة بالأردن ولا سيما بقطاع التعدين والأسمدة.



وشدد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على أهمية تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية.



ولفت إلى أن الغرفة وبالتعاون والتنسيق مع السفارة ستعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والتي نصت على تأسيس مجلس أعمال أردني هندي مشترك، مؤكدا بانه سيتم تنظيم لقاء عن بعد بين الجانبين بهذا الخصوص.