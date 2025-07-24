الهيئة العامة لـ"تجارة إربد" تقر التقريرين الإداري والمالي

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الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة إربد، اليوم الخميس، خلال اجتماعها السنوي العادي، التقريرين المالي والإداري للعام 2024. اضافة اعلان





وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة، أن مجلس الإدارة يعمل للحفاظ على حقوق التجار ومكتسباتهم وحل قضاياهم وتذليل التحديات التي تواجههم، وبناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات بما يخدم القطاع التجاري.



وأظهر التقرير، أن الغرفة أصدرت خلال العام الماضي 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة، إضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات وورش تعريفية تهم القطاع التجاري.

