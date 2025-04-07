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انخفاض أسعار أسهم 37 شركة في بورصة عمان

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أرشيفية
 
الإثنين، 07-04-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة الى مستوى 2546 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3049 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

 
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