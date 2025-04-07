انخفاض أسعار أسهم 37 شركة في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة الى مستوى 2546 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3049 صفقة.

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