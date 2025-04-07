انخفاض أسعار أسهم 37 شركة في بورصة عمان

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض لافت للذهب في الأردن.. وفرصة للمقبلين على الزواج
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
الذهب محليا.. فرصة قوية للشراء وزيادة الكميات
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
فرصة قوية للشراء مع هبوط أسعار الذهب في الأردن السبت
-
إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن الخميس