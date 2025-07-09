انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

ووفقا للنشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من تموز الحالي 684 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ 701 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) 666 دولارا للطن، مقارنة مع 681 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الديزل من 618 دولارا للطن إلى 640 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمئة، كما ارتفع معدل سعر الكاز من 646 دولارا للطن إلى 656 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1بالمئة، فيما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 448 دولارا للطن إلى 604 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 9 بالمئة.
وبلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال للشهر الحالي 553 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة.
من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تموز الحالي 70 دولارا للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 72 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن
-
ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى 5.455 مليار دينار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
3.1 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن في 6 أشهر
-
أسعار الذهب تعود للارتفاع محليا
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم