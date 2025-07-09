انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار البنزين بنوعيه (95 و 90) وارتفعت أسعار الديزل والكاز في الأسواق العالمية، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية. اضافة اعلان





ووفقا للنشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من تموز الحالي 684 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ 701 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) 666 دولارا للطن، مقارنة مع 681 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.



وارتفع معدل سعر الديزل من 618 دولارا للطن إلى 640 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمئة، كما ارتفع معدل سعر الكاز من 646 دولارا للطن إلى 656 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1بالمئة، فيما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 448 دولارا للطن إلى 604 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 9 بالمئة.



وبلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال للشهر الحالي 553 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة.



من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من تموز الحالي 70 دولارا للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 72 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.



