انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 70 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية، الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 82.2 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

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