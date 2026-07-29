الأربعاء 2026-07-29 06:13 م

انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الذهب
أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 70 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية، الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 82.2 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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