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انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 60 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 82.4 دينارا.


وتاليا التسعيرة:

 


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