انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 60 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 82.4 دينارا.



وتاليا التسعيرة: