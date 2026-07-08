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انخفاض أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الذهب
الذهب
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، الأربعاء، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 84.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.40 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.30 و 74.50 دينارا على التوالي.

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