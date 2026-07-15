انخفاض أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 82.80 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 78.60 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 95.20 دينارا و72.90 دينارا على التوالي.
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