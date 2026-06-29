الإثنين 2026-06-29 10:58 ص

انخفاض أسعار الذهب في الأردن الإثنين

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الإثنين، 29-06-2026 10:25 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين ، بمقدار 50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة  الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.40 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.20 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 95.90 دينارا و 73.4 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_620262910251789833381.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلغ عدد الوفيات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 360 وفاة. وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 1274 حالة.

عربي ودولي الكونغو الديمقراطية: 360 وفاة و1274 إصابة بفيروس إيبولا

التعمري وعلوان ضمن أفضل 50 لاعبا في مونديال 2026

كأس العالم التعمري وعلوان ضمن أفضل 50 لاعبا في مونديال 2026

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين 3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على غزة

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تدعو للإستفادة من فترة قوننة الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن الإثنين

تعبيرية

أخبار محلية تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة 17.7% خلال أربعة أشهر

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي اليوم

جانب من الاجتماع العماني والإيراني

عربي ودولي إيران: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز



 
 




الأكثر مشاهدة

 