انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 85.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.90 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.90 و 75.00 دينارا على التوالي.
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