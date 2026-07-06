الإثنين 2026-07-06 11:04 ص

انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الإثنين، 06-07-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، الاثنين، بمقدار  50 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 85.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.90 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 97.90 و 75.00 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_72026610157989362062.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية التواصل الحكومي يستضيف مركز زها الثقافي غدا

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض الأحد أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا. وأضاف المصدر أن الممر المائي سيظل مغلقا أيضا إل

عربي ودولي أسطول من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز

افتتاح مكتب إقليمي مشترك لمركزي جنيف في عمّان لتعزيز السلام والأمن

أخبار محلية افتتاح مكتب إقليمي مشترك لمركزي جنيف في عمّان لتعزيز السلام والأمن

غزة

فلسطين شهيدان في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمدينة غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي نظيره الأوزبكي في طشقند

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين

مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين- اسماء

وظائف مدعوون لاجراء الامتحان التنافسي- أسماء

نيمار

كأس العالم قرار صادم من نيمار بعد خسارة البرازيل



 
 




الأكثر مشاهدة

 