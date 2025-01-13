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انخفاض أسعار الذهب في الأردن 40 قرشا

مصاغ ذهبي
الذهب
الإثنين، 13-01-2025 06:57 م
الوكيل الإخباري-    انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، الاثنين، 40 قرشا في التسعيرة الثانية مقارنة مع التسعيرة الأولى ، ليصل إلى 54.30 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.30 دينار لجهة الشراء.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، انخفض أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 62.30 دينار و48.30 دينار على التوالي.
 
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