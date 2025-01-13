انخفاض أسعار الذهب في الأردن 40 قرشا

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، انخفض أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 62.30 دينار و48.30 دينار على التوالي.
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