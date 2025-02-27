انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 3 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 58.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.3 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.6 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 14، 39.5 دينارا.



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