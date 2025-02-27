انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 67.3 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.6 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 14، 39.5 دينارا.
وتاليا النشرة:
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