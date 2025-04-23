انخفاض أسعار الذهب في الأردن

أما الذهب من عيار 24، فقد سجل سعراً بلغ 77 دينار للبيع، مقابل 74.6 دينار للشراء، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 59.5 دينار، والشراء بـ 55.5 دينار.
كما بلغ سعر بيع الذهب عيار 14 قرابة 45.2 دينار، مقابل سعر شراء عند 40.2 دينار.
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