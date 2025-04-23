انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات انخفاض أسعار الذهب بنحو دينار في تسعيرة الأربعاء المسائية.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين المواطنين 66.9 دينار، فيما بلغ سعر شرائه من المواطنين 64.9 دينار.



أما الذهب من عيار 24، فقد سجل سعراً بلغ 77 دينار للبيع، مقابل 74.6 دينار للشراء، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 59.5 دينار، والشراء بـ 55.5 دينار.