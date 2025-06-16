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انخفاض أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين، 40 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 69.2 دينارا.

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وكانت ارتفعت أسعار الذهب مؤخرا بشكل كبير بفعل التصعيد العسكري في المنطقة بين إيران وإسرائيل.

وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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