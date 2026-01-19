انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 20 قرشا ليصبح 94.5 بدلا من التسعيرة الصباحية التي كانت 94.70 لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 90.60 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

