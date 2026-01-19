الإثنين 2026-01-19 06:16 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة
الإثنين، 19-01-2026 05:39 م

الوكيل الإخباري-   انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 20 قرشا ليصبح 94.5 بدلا من التسعيرة الصباحية التي كانت 94.70 لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 90.60 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 108.30 و84.40 و63.80 دينارا على الترتيب.

 
 


