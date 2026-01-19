انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 108.30 و84.40 و63.80 دينارا على الترتيب.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع قياسي جديد
-
قرض ميسر بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني من صندوق قطر للتنمية
-
1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وزارة الطاقة السورية: اتفاقيات مع الأردن لتوريد الغاز والتعاون الكهربائي
-
توقعات بانخفاض الدين العام للمملكة دون 83% من الناتج المحلي الاجمالي
-
وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد