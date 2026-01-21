انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ووفقا للتسعيرة الثانية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 97.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 93.70 دينارا للشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 111.80 و86.90 و68.00 دينارا على التوالي.
