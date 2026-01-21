انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الحلي والمجوهرات في التسعيرة الثانية مساء الأربعاء مقارنة بالتسعيرة السابقة، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة الثانية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 97.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 93.70 دينارا للشراء.