الأربعاء 2026-01-21 07:39 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الأربعاء، 21-01-2026 07:21 م

الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار الحلي والمجوهرات في التسعيرة الثانية مساء الأربعاء مقارنة بالتسعيرة السابقة، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة الثانية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 97.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 93.70 دينارا للشراء.


وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 111.80 و86.90 و68.00 دينارا على التوالي.

 
 


