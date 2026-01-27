انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وبحسب النشرة المسائية فقد هبط سعر بيع الغرام الواحد من معدن الذهب عيار 21 إلى 102.500 دينار، بعد أن كان قد سجل صباحا 103.200 دينار. كما بلغ سعر الشراء لنفس العيار 98.100 دينار.
أما للعيارات الأخرى فقد سجل سعر بيع الغرام من عيار 24 نحو 117.100 دينار، وعيار 18 نحو 91.100 دينار.
