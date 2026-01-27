الثلاثاء 2026-01-27 07:27 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الثلاثاء، 27-01-2026 06:20 م

الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية تراجعا في التسعيرة الثانية الصادرة، يوم الثلاثاء، عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب النشرة المسائية فقد هبط سعر بيع الغرام الواحد من معدن الذهب عيار 21 إلى 102.500 دينار، بعد أن كان قد سجل صباحا 103.200 دينار. كما بلغ سعر الشراء لنفس العيار 98.100 دينار.
 
أما للعيارات الأخرى فقد سجل سعر بيع الغرام من عيار 24 نحو 117.100 دينار، وعيار 18 نحو 91.100 دينار.

 

 
 


