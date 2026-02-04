الأربعاء 2026-02-04 07:38 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن
الذهب
 
الأربعاء، 04-02-2026 07:04 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الحليّ والمجوهرات في التسعيرة الثالثة مساء الأربعاء مقارنة بالتسعيرة السابقة، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


ووفقا للتسعيرة الثالثة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 101.60 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.90 دينارا للشراء.


وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 116.40 و90.10 و70.50 دينارا على الترتيب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في عُمان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال": الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة "نفق حوشا" في المفرق

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م

علم الأردن

أخبار محلية عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية

ل

أخبار محلية اتفاقية بين بلدية مادبا وبنك تنمية المدن والقرى لجدولة المديونية

ا

عربي ودولي العفو الدولية تعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار



 




الأكثر مشاهدة