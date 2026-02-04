انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ووفقا للتسعيرة الثالثة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 101.60 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.90 دينارا للشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 116.40 و90.10 و70.50 دينارا على الترتيب.
