انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الحليّ والمجوهرات في التسعيرة الثالثة مساء الأربعاء مقارنة بالتسعيرة السابقة، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة الثالثة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 101.60 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.90 دينارا للشراء.