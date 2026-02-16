انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، بالتسعيرة اليومية الثانية الصادرة اليوم الاثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 101 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 96.2 دينارا للشراء.

