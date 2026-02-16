انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 101 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 96.2 دينارا للشراء.
كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 115.8 و89.9 و70.3 دينار على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي: إلزام البنوك بقبول الهوية الرقمية عبر "سند" للمعاملات البنكية
-
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً
-
تجارة الأردن: ارتفاع حوالات المغتربين بالخارج يعزز الطلب على الدينار
-
انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
2306 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 4.5 مليار دولار خلال 2025
-
الإحصاءات: أسعار المنتجين الصناعيين تنخفض بنسبة 0.75% لعام 2025
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد