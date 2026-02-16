الإثنين 2026-02-16 08:36 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير في الأردن السبت
الإثنين، 16-02-2026 07:40 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، بالتسعيرة اليومية الثانية الصادرة اليوم الاثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 101 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 96.2 دينارا للشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 115.8 و89.9 و70.3 دينار على التوالي.

 
 


ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

