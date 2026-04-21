الثلاثاء 2026-04-21 07:17 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الثلاثاء، 21-04-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في التسعيرة الثانية، الثلاثاء، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة المسائية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 96.4 ديناراً لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 92.20 ديناراً لجهة الشراء.


كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 110.3 دنانير، و85.2 ديناراً، و67.7 دينارا على الترتيب.

 
 


أحدث الأخبار

تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز

عربي ودولي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة تقريبا

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إسلام أباد تحث واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 يسجل 98.400 دينار للغرام

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي موعد انتهاء وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بشأن الاعتداءات الإيرانية

عناصر من الحرس الثوري الايراني

عربي ودولي الحرس الثوري: لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي

ل

أسواق ومال الصين تخفض أسعار الوقود لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران

ل

أخبار محلية هيئة شباب كلنا الأردن تطلق سلسلة دورات تدريبية لتمكين الشباب



 
 




الأكثر مشاهدة

 