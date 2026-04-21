انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في التسعيرة الثانية، الثلاثاء، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة المسائية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 96.4 ديناراً لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 92.20 ديناراً لجهة الشراء.