الأربعاء 2026-04-22 10:11 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الأربعاء، 22-04-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري-   انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية، مساء الأربعاء، إلى 96.1 دينارا، مقارنة مع 96.5 دينارا في التسعيرة السابقة، بانخفاض بلغ 0.40 دينار، فيما انخفض سعر الشراء إلى 93.3 دينارا مقابل 94.2 دينارا.

ووفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 110.20 دنانير، مقارنة مع 110.70 دنانير في التسعيرة السابقة، فيما بلغ سعر الشراء 106 دنانير.


كما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 85.2 دينارا، مقارنة مع 85.6 دينارا في التسعيرة السابقة، فيما بلغ سعر الشراء 78.8 دينارا.

 
 


