الأربعاء 2026-04-29 08:44 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الأربعاء، 29-04-2026 08:08 م
الوكيل الإخباري-   انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية مساء الأربعاء، إلى 92 دينارا، مقارنة بـ93.2 دينارا في التسعيرة السابقة، بانخفاض بلغ 1.2 دينار، فيما انخفض سعر الشراء إلى 87.6 دينارا.اضافة اعلان


ووفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 105.6 دنانير، مقارنة بـ107 دنانير في التسعيرة السابقة، فيما بلغ سعر الشراء 102.8 دينارا.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 81.5 دينارا، مقارنة بـ82.6 دينارا في التسعيرة السابقة، فيما بلغ سعر الشراء 75 دينارا.
 
 


