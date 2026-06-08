انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين 86 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 83.60 دينارا للشراء.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 101.00 دنانير و77.50 دينارا على الترتيب.
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