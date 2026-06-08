انخفاض أسعار الذهب في الأردن

11:30 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية اليوم الاثنين، بمقدار دينارين للغرام بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين 86 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 83.60 دينارا للشراء.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 101.00 دنانير و77.50 دينارا على الترتيب.





