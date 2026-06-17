الأربعاء 2026-06-17 10:58 ص

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 17-06-2026 10:25 ص
الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر  بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 88.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.50 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.0 و 78.30 دينارا على التوالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحارس أبو ليلى يعلق على مباراة النمسا

كأس العالم الحارس أبو ليلى يعلق على خسارة النشامى أمام النمسا

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يعلق على مباراة النشامى امام النمسا

علي علوان

كأس العالم علي علوان يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير الأردنية

قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

تكنولوجيا قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

جانب من الحادث

منوعات مقتل شخص بتحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في ولاية تكساس الأمريكية

السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا

كأس العالم السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعكس مستوى الأداء الذي قدمه "النشامى"

سفن وناقلات نفط

عربي ودولي بلومبيرغ: سفن تغيّر مواقعها مع استعداد طهران لبيع نفطها



 
 




الأكثر مشاهدة

 