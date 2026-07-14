انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 82.6 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 78.4 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند95 دينارا و72.7 دينارا على التوالي.
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