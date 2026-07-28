الثلاثاء 2026-07-28 12:56 م

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء، بمقدار 50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 95 دينارا و 73.10 دينارا على التوالي.
 
 


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