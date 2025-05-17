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انخفاض أسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
السبت، 17-05-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، وفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 65.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 63.10 دينارا لجهة الشراء.


كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 74.70 و57.70 و43.90 دينارا على التوالي.

 
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