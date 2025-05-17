انخفاض أسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، وفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 65.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 63.10 دينارا لجهة الشراء.