انخفاض أسعار الذهب في الاردن

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 65.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 63.10 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 74.70 و57.70 و43.90 دينارا على التوالي.
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