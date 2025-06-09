انخفاض أسعار الذهب في الاردن

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، 30 قرشا للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.30 دينارا، مقابل 65.30 دينارا لجهة الشراء.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.4 و59.40 و45 دينارا، على التوالي.