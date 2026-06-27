السبت 2026-06-27 09:11 م

انخفاض أسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
السبت، 27-06-2026 08:16 م
الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي مساء اليوم السبت، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.90 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.70 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.40 دينارا و 73.9 دينارا على التوالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سفن راسية في مضيق هرمز

عربي ودولي الجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد في مضيق هرمز

نقابة المهندسين

أخبار محلية يوم علمي بعنوان "الأعمال الكهربائية في المستشفيات"

الوكيل الإخباري- صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، بأن المملكة تأثرت نهار اليوم السبت الموافق 17 أيار 2025 بذروة الكتلة الهوائية الحارة، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على درجات الحرارة،

الطقس كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن اعتبارا من هذا الموعد

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الاردن

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لـ"بقاء طويل" في لبنان

الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

عربي ودولي البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات

المنتخب الوطني

كأس العالم النشامى يختتمون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين

وقف ضخ المياه

أخبار محلية وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء



 
 




الأكثر مشاهدة

 