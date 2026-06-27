انخفاض أسعار الذهب في الاردن

08:16 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي مساء اليوم السبت، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.90 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.70 دينارا للغرام لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.40 دينارا و 73.9 دينارا على التوالي.





