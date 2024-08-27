انخفاض أسعار الذهب متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية، وذلك في ظل ترقب بيانات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" شهر أيلول المقبل.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2512.63 دولار للأوقية، وذلك بعد أن تراجع من مستوى غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي عند 2531.60 دولار، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2547.90 دولار.