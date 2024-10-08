انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشا

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 53.10 دينار، والشراء عند 51.10 دينار.
وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 61.30 دينار، والشراء عند 59 دينارا.
كما انخفض سعر بيع غرام عيار 18 إلى 47.10 دينار، والشراء عند 43.60 دينار.
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