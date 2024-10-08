الثلاثاء 2024-10-08 09:01 م
 

انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشا

مصاغ ذهب
ذهب
الثلاثاء، 08-10-2024 07:32 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، 40 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 53.10 دينار، والشراء عند 51.10 دينار.


وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 61.30 دينار، والشراء عند 59 دينارا.


كما انخفض سعر بيع غرام عيار 18 إلى 47.10 دينار، والشراء عند 43.60 دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس طقس خريفي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاربعاء

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية توصيات بمنح الموظفة الحكومية علاوة عائلية وإعفائها من الضريبة

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين

عربي ودولي نتنياهو: اغتلنا حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين

ارشيفية

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في بلدات بغلاف غزة

مصاغ ذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب محلياً 40 قرشا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا

العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي بوفاة الخرشة أحد أبطال معركة الكرامة



 

الأكثر مشاهدة