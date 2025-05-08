انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا بنسب تراوحت بين 2% و 5%

الوكيل الإخباري- انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي 640 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 656 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2%.

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ووفق بيانات النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية وخام برنت في الأسواق المرجعية؛ بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي 623 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 640 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.



وانخفض معدل سعر الديزل من 587 دولارًا للطن إلى 556 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5%، كما انخفض معدل سعر الكاز من 622 دولارًا للطن إلى 591 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5%، كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 418 دولارًا للطن إلى 396 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5%.



من جهة أخرى، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهرة الحالي حوالي 595 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في نيسان الماضي والذي بلغ حوالي 608 دولارًا للطن نسبة انخفاض بلغت حوالي 2%.