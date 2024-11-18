انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد انخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 678 دولارا إلى 659 دولارا للطن، بنسبة تراجع بلغت 3 بالمئة، كما تراجع سعر البنزين أوكتان 95 من 729 دولارا إلى 714 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وأشارت النشرة إلى أن سعر الديزل، انخفض من 655 دولارا إلى 640 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، بينما انخفض سعر الكاز من 704 دولارات إلى 690 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.
كما شهد سعر زيت الوقود انخفاضا طفيفا من 446 دولارا إلى 442 دولارا، بنسبة 1 بالمئة، في حين ارتفع متوسط سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني إلى 631 دولارا، مقارنة مع 621 دولارا في تشرين الأول الماضي، بنسبة زيادة بلغت 2 بالمئة.
وفيما يتعلق بسعر خام برنت، فقد انخفض من 76 دولارا إلى 73 دولارا للبرميل، مسجلا انخفاضا بنسبة 3 بالمئة.
بترا
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