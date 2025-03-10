انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من آذار الحالي مقارنة مع أسعارها في شباط الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 721 دولارا إلى 667 دولارا للطن وبنسبة 7 بالمئة، وأوكتان 95 من 738 دولارا إلى 685 دولارا للطن وبنسبة 7 بالمئة.



وانخفض سعر الديزل من 663 دولارا إلى 625 دولارا للطن وبنسبة 6 بالمئة، والكاز من 712 دولارا إلى 658 دولارا للطن وبنسبة 8 بالمئة، كما انخفض سعر زيت الوقود من 484 دولارا إلى 458 دولارا للطن وبنسبة 5 بالمئة.



وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في آذار الحالي إلى 608 دولارات مقارنة مع معدل سعره في شباط الماضي الذي بلغ 628 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.