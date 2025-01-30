انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.58 % العام الماضي

الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال العام الماضي بنسبة 0.58 بالمئة، ليسجل 107.12 نقطة مقابل 107.5 عام 2023.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.69 بالمئة تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.27 بالمئة تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 2.70 بالمئة وتشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة.



وفي كانون الأول الماضي، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين انخفاضًا بنسبة 0.98 بالمئة وبمقدار 106.26 نقطة مقابل 107.32 لنفس الشهر من عام 2023.

وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.99 بالمئة التي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.83 بالمئة وتشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.02 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة.