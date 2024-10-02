انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.28 % خلال 8 أشهر

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.35 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.08 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.4 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في آب الماضي بنسبة 0.66 بالمئة الى النقطة 107.37 مقابل 106.66 نقطة لنفس الشهر من 2023.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي لشهر (آب 2024) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة (1) بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.09 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.11 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في آب الماضي، بنسبة 0.30 بالمئة، الى النقطة 107.37 مقابل 107.68 نقطة مقارنة مع الشهر ذاته من نفس العام 2023.
وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر (آب 2024) مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.27 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.64 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.39 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
"الطاقة": تقنيات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة فرصتنا لإزالة الكربون
-
106.7 مليون دولار قيمة صادرات صناعة إربد الشهر الماضي
-
53.8 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء
-
1.041 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 9 أشهر
-
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار
-
مع تذبذب أسعار الذهب.. إلى كم وصل سعر الليرة في الأردن ؟
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب محلياً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا
-
بعد الانخفاض الكبير .. هكذا بلغت أسعار ليرة الذهب في الأردن