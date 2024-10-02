الأربعاء 2024-10-02 04:05 م
 

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.28 % خلال 8 أشهر

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 02-10-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ بدء العام الحالي ولنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 0.28 بالمئة، ليبلغ 107.38 نقطة، مقابل 107.69 لنفس الفترة من عام 2023.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.35 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.08 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.4 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة.


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في آب الماضي بنسبة 0.66 بالمئة الى النقطة 107.37 مقابل 106.66 نقطة لنفس الشهر من 2023.


وعلى الصعيد السلعي، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي لشهر (آب 2024) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة (1) بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.09 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.11 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة.


وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في آب الماضي، بنسبة 0.30 بالمئة، الى النقطة 107.37 مقابل 107.68 نقطة مقارنة مع الشهر ذاته من نفس العام 2023.


وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر (آب 2024) مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.27 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.64 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.39 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91 بالمئة.

 
gnews

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