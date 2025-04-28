انخفاض أقساط وتعويضات التأمين في الربع الأول من العام الحالي

وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت قيمة الأقساط المدفوعة في الفترة من كانون الثاني، ولغاية آذار من العام الحالي، قرابة، 256 مليون دينار، مقابل، 311 مليون دينار، في الفترة ذاتها من عام 2024، في وقت تقدم فيه العملاء بـ 691 شكوى، وتوصلوا إلى 75 تسوية مع الشركات خلال هذه الفترة.
وتفوق التأمين الطبي على باقي أنواع التأمين من ناحية حجم وقيمة الأقساط المدفوعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنحو 110 ملايين دينار، وبنسبة قاربت 43%، ثم جاء تأمين المركبات، بقيمة بلغت 61 مليون دينار، وقرابة 24%، من إجمالي الأقساط المدفوعة.
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