الإثنين 2025-04-28 04:19 م
 

انخفاض أقساط وتعويضات التأمين في الربع الأول من العام الحالي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 28-04-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت قيمة الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 17.8%، كما انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة في الفترة ذاتها بــ 14.3%، مقارنة بأول ثلاثة أشهر من 2024، وفق بيانات المركزي.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات البنك المركزي  بلغت قيمة الأقساط المدفوعة في الفترة من كانون الثاني، ولغاية آذار من العام الحالي، قرابة، 256 مليون دينار، مقابل، 311 مليون دينار، في الفترة ذاتها من عام 2024، في وقت تقدم فيه العملاء بـ 691 شكوى، وتوصلوا إلى 75 تسوية مع الشركات خلال هذه الفترة.


وتفوق التأمين الطبي على باقي أنواع التأمين من ناحية حجم وقيمة الأقساط المدفوعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنحو 110 ملايين دينار، وبنسبة قاربت 43%، ثم جاء تأمين المركبات، بقيمة بلغت 61 مليون دينار، وقرابة 24%، من إجمالي الأقساط المدفوعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

قب

المرأة والجمال تقشير الطحالب: فوائده المذهلة لبشرتك

غعتعتى

تكنولوجيا غوغل تُطلق تصميما جديدا لتطبيق Gmail على أجهزة iPhone وiPad

يريرير

تكنولوجيا إنستغرام تطلق تطبيق "Edits" لتحرير الفيديوهات باحترافية عالية

بعع

أخبار الشركات سامسونج تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات المحمول بالتعاون مع إنفيديا

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي انخفاض أقساط وتعويضات التأمين في الربع الأول من العام الحالي

بؤ

طب وصحة علامات على الخرف والزهايمر تظهر في العشرين

بلا

طب وصحة كيف يحرق الجسم 500 سعرة بلا تمارين؟

ؤبير

فيديو منوع الأصعب في العالم.. شاهد هذا هو مدى إنحدار مسار مضمار سباق ناسكار للسيارات



 
 



الأكثر مشاهدة