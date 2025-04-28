انخفاض أقساط وتعويضات التأمين في الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 17.8%، كما انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة في الفترة ذاتها بــ 14.3%، مقارنة بأول ثلاثة أشهر من 2024، وفق بيانات المركزي.

اضافة اعلان



وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت قيمة الأقساط المدفوعة في الفترة من كانون الثاني، ولغاية آذار من العام الحالي، قرابة، 256 مليون دينار، مقابل، 311 مليون دينار، في الفترة ذاتها من عام 2024، في وقت تقدم فيه العملاء بـ 691 شكوى، وتوصلوا إلى 75 تسوية مع الشركات خلال هذه الفترة.