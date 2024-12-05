انخفاض استهلاك الاردن من المشتقات النفطية في 2024

وبينت وزارة الطاقة، أن الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) انخفض بنسبة 4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، لتسجل حجم مبيعات بلغ 1.34 مليار لتر، مقارنة مع 1.396 مليار لتر تقريبا، للفترة ذاتها من العام الماضي .
فيما ارتفع الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 3%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى 126.5 مليون لتر، مقارنة مع 123 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
كما ارتفع الطلب على مادة السولار بشكل طفيف وبنسبة 0.5%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 1.479 مليار لتر تقريبا، مقارنة مع 1.472 مليار لتر تقريبا، في الشهور العشرة الأولى من عام 2023.
وسجلت مادة الكاز أكبر انخفاض في حجم المبيعات منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة وصلت إلى 15%؛ لتسجل حجم مبيعات بلغ 75 مليون لتر تقريبا، مقابل 88.4 مليون لتر، للفترة ذاتها من عام 2023.
أما على أساس شهري، فسجلت مبيعات المشتقات النفطية نموا بنسبة 30% خلال تشرين الأول الماضي، ووصلت إلى 368.8 مليون لتر، مقابل 283.8 مليون لتر في أيلول الذي سبقه.
حيث ارتفعت مبيعات مادة "البنزين أوكتان 90" بنسبة 17.6% مسجلة 150.1 مليون لتر خلال الشهر الماضي، وارتفعت مبيعات مادة "البنزين أوكتان 95" بنسبة 12.8% ووصلت إلى 14.1 مليون لتر.
كما ارتفعت مبيعات مادة "السولار" بنسبة كبيرة وصلت إلى 42.7% مسجلة 200.2 مليون لتر في تشرين الأول الماضي، كذلك ارتفعت مبيعات مادة "الكاز" بنسبة 29.4% لتصل إلى 4.4 مليون لتر خلال الشهر الماضي.
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