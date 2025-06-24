الثلاثاء 2025-06-24 08:18 م
 

انخفاض اسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 24-06-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني مساء الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا بلغ نحو 60 قرشًا، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. 

اضافة اعلان

 

وبحسب التسعيرة المعلنة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين 67.100 دينار، مقابل 64.900 دينار لسعر الشراء.

 

أما عيار 24، فقد بلغ سعر بيعه 77.100 دينار، وسعر الشراء 74.700 دينار، في حين وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 إلى 59.700 دينار، مقابل 55.200 دينار للشراء. وسُجّل سعر بيع عيار 14 عند 45.300 دينار، وسعر الشراء 40.700 دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من 9 آلاف قطعة في معان

رئيس الأركان الإسرائيلي: الآن نعود إلى التركيز على غزة

فلسطين عاجل رئيس الأركان الإسرائيلي: الآن نعود إلى التركيز على غزة

تعبيرية

عربي ودولي إعادة فتح المجال الجوي العراقي واستئناف الرحلات العابرة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر المجالي والغزاوي

516 شهيدا من منتظري المساعدات منذ 27 مايو الماضي

فلسطين 516 شهيدا من منتظري المساعدات منذ 27 مايو الماضي

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 بعضهم في حالة خطيرة جدا في كمين بقطاع غزة. تم نقل المصابين في الحدث الأمني الصعب في غزة إلى مستشفى في تل أبيب.

فلسطين إعلام إسرائيلي: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 في كمين بغزة

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض اسعار الذهب في الأردن

فندق سانت ريجيس عمان يحتفل بعامه السادس لانطلاقته في الأردن

أخبار الشركات فندق سانت ريجيس عمان يحتفل بعامه السادس لانطلاقته في الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة