انخفاض اسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني مساء الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا بلغ نحو 60 قرشًا، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

وبحسب التسعيرة المعلنة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين 67.100 دينار، مقابل 64.900 دينار لسعر الشراء.