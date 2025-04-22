الثلاثاء 2025-04-22 07:26 م
 

انخفاض اسعار الذهب في الاردن

مصاغ ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 22-04-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتسعيرة الثانية مساء الثلاثاء، انخفاضًا مقارنة بالتسعيرة الأولى، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


ووفقًا للتسعيرة اليومية الثانية، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصياغة، إلى 70 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 68 دينارًا للغرام.


كما سجلت أسعار بيع الغرام من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في المحالّ 79.80 دينارًا، و62 دينارًا، و47.3 دينارًا على التوالي.


ومقارنة بين التسعيرتين، انخفض غرام الذهب عيار 24 و21 دينارًا واحدًا، بينما انخفض عيار 18 دينارًا ونصف الدينار، أما عيار 14 فقد انخفض 70 قرشًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

مشروع صيانة على الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب

أخبار محلية إنهاء مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يعتدون على فلسطيني قرب نبع العوجا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي ترامب: تحدثت إلى نتنياهو بشأن إيران والتجارة

رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية خطة للحد من حرائق الغابات والأعشاب في إربد

مصاغ ذهب

اقتصاد محلي انخفاض اسعار الذهب في الاردن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات

مستشفى البشير

خاص بالوكيل مدير مستشفى البشير يكشف عن الحالة الصحية للطلبة بعد حادثة تسرب الغاز



 
 



الأكثر مشاهدة