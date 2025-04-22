انخفاض اسعار الذهب في الاردن

ووفقًا للتسعيرة اليومية الثانية، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصياغة، إلى 70 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 68 دينارًا للغرام.
كما سجلت أسعار بيع الغرام من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في المحالّ 79.80 دينارًا، و62 دينارًا، و47.3 دينارًا على التوالي.
ومقارنة بين التسعيرتين، انخفض غرام الذهب عيار 24 و21 دينارًا واحدًا، بينما انخفض عيار 18 دينارًا ونصف الدينار، أما عيار 14 فقد انخفض 70 قرشًا.
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