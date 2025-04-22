انخفاض اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتسعيرة الثانية مساء الثلاثاء، انخفاضًا مقارنة بالتسعيرة الأولى، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان



ووفقًا للتسعيرة اليومية الثانية، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصياغة، إلى 70 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 68 دينارًا للغرام.



كما سجلت أسعار بيع الغرام من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في المحالّ 79.80 دينارًا، و62 دينارًا، و47.3 دينارًا على التوالي.