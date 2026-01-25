الأحد 2026-01-25 12:05 م

انخفاض البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا في الأسبوع الثالث من كانون الثاني

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 25-01-2026 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية وخام برنت في الأسواق العالمية، تفاوتًا خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدلات الأسعار في الأسبوع الثاني من نفس الشهر.اضافة اعلان


بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 618 دولارًا للطن، مقارنة مع 621 دولارًا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.5%. كما انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 90) من 608 دولارات للطن إلى 603 دولارات، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.8%.

في المقابل، ارتفع معدل سعر الديزل من 568 دولارًا للطن إلى 582 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2.5%. كما ارتفع معدل سعر الكاز من 624 دولارًا للطن إلى 632 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1.3%. وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 343 دولارًا للطن إلى 359 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4.7%.

كما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي من 488 دولارًا للطن إلى 520 دولارًا في شهر كانون الأول الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 6.6%.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت ارتفاعًا طفيفًا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي إلى حوالي 67 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 66 دولارًا للبرميل في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1.5%.
 
 


