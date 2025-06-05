الخميس 2025-06-05 02:04 م
 

انخفاض التداول العقاري 1% منذ مطلع العام و17% في أيار ليسجل 2.5 مليار دينار أردني

العاصمة عمان - أرشيفية
العاصمة عمان
 
الخميس، 05-06-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، ليسجل 2.588 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

اضافة اعلان


ووفق التقرير  بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال شهر أيار وحده 540 مليون دينار، بتراجع نسبته 17% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، و3% مقارنةً بشهر نيسان السابق.


في المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 105.6 مليون دينار، فيما انخفضت الإيرادات خلال أيار بنسبة 8% مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024، و2% مقارنةً بشهر نيسان السابق، مسجلة 21.07 مليون دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مدرسة حوشا تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي

ل

أخبار محلية زراعة البادية: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في مدرسة أبدر الثانوية

أرشيفية لجندي في الجيش الأوكراني

عربي ودولي روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا

اا

طب وصحة بمناسبة عيد الأضحى.. الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري

ا

عربي ودولي خبير: زيلينسكي أصيب بالذعر ويعيش أياما صعبة

المنتخب الوطني

أخبار محلية المفرق الكبرى تجهز شاشات لعرض مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني

جبل عرفات في مكة المكرمة

أخبار محلية وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات



 
 



الأكثر مشاهدة