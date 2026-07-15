انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر

ووفق بيانات البنك المركزي الأردني ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة للشركات متوسطة الحجم، لتبلغ 2.119 مليار دينار في الرُّبع الأوَّل من 2026، مقارنةً بِـ 1.989 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2025.
وارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في الفترة ذاتها من عام 2026 لتصل إلى 31.947 مليار دينار، مقارنةً بِـ 31.023 مليار دينار في الربع الاول من 2025.
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