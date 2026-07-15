الأربعاء 2026-07-15 02:44 م

انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الأربعاء، 15-07-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت قيمة التسهيلات الممنوحة من البنوك للشركات متناهية الصغر وصغيرة الحجم في الرُّبع الأوَّل من عام 2026، حيثُ بلغت 1.360 مليار دينار، مقارنة بِـ 1.460 مليار دينار في الربع الأوَّل من عام 2025.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك المركزي الأردني ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة للشركات متوسطة الحجم، لتبلغ 2.119 مليار دينار في الرُّبع الأوَّل من 2026، مقارنةً بِـ 1.989 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2025.

وارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في الفترة ذاتها من عام 2026 لتصل إلى 31.947 مليار دينار، مقارنةً بِـ 31.023 مليار دينار في الربع الاول من 2025.
 
 


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