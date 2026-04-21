انخفاض الدخل السياحي الاردني خلال الربع الأول من 2026

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى انخفاض الدخل السياحي خلال شهر آذار من عام 2026 بنسبة 5.4% ليبلغ 410.0 مليون دولار.



ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات بنسبة 20.3% عدا الجنسيات العربية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.1%.

