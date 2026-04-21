الثلاثاء 2026-04-21 05:38 م

انخفاض الدخل السياحي الاردني خلال الربع الأول من 2026

البنك المركزي الأردني
الثلاثاء، 21-04-2026 04:46 م

الوكيل الإخباري-   تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى انخفاض الدخل السياحي خلال شهر آذار من عام 2026 بنسبة 5.4% ليبلغ 410.0 مليون دولار.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات بنسبة 20.3% عدا الجنسيات العربية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.1%.

 ولدى مقارنة الدخل السياحي خلال شهر آذار 2026 مع شهر شباط من ذات العام، أظهرت البيانات تراجع الدخل السياحي بنسبة 23.2%.

 
 


