الجمعة 2024-11-29 09:57 م
 

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

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أرشيفية
الجمعة، 29-11-2024 09:43 م

الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.23 بالمئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2420 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.8 ملايين دينار مقارنة مع 4.5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 6.7 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24 مليون دينار، مقارنة مع 22.4 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 20 مليون سهم، نُفذت من خلال 10798 صفقة.

 
gnews

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