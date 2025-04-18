الجمعة 2025-04-18 10:52 م
 

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة وعمان بنسبة بلغت 1.6%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2539 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.6 ملايين دينار، مقارنة مع 8.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 10%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي، نحو 38 مليون دينار ، مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 20.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 10287 صفقة.

 
gnews

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