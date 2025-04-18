انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.6 ملايين دينار، مقارنة مع 8.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 10%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي، نحو 38 مليون دينار ، مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 20.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 10287 صفقة.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الحلي تحذر من شراء المسكوكات الذهبية غير المدموغة من قبل المواصفات
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
نمو حوالات المُغتربين الأردنيين بنسبة 2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي
-
1,7 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول
-
الأردن .. أسعار الذهب تستقر عند أسعار قياسية
-
إنزلاق مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم