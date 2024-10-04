انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.4 ملايين دينار مقارنة مع 4.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 1 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22 مليون دينار، مقارنة مع 22.2 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 15.7 مليون سهم، نفذت من خلال 9973 صفقة.
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