الجمعة 2024-11-22 09:12 م
 

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
الجمعة، 22-11-2024 07:25 م

الوكيل الإخباري-   انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.09 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2425 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.5 ملايين دينار، مقارنة مع 5.6 ملايين دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 20.4 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.4 مليون دينار، مقارنة مع 28 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 20.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 11814 صفقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

أحمد الصفدي

شؤون برلمانية الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة

علم العراق

عربي ودولي وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل

ترمب

عربي ودولي ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة

حريق البالة في إربد

أخبار محلية نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد

نتنياهو

عربي ودولي الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة

المحكمة الجنائية الدولية

عربي ودولي منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وغالانت

بورصة عمان

اقتصاد محلي انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة



 

الأكثر مشاهدة