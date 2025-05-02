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انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الجمعة، 02-05-2025 06:25 م
الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.52%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2493 نقطة.اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.7 ملايين دينار، مقارنة مع 6.3 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 8.2%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 23 مليون دينار، مقارنة مع 31.3 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 12 مليون سهم، نُفذت من خلال 8581 صفقة.
 
gnews

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