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انخفاض جديد الثلاثاء.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

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مصاغ ذهبي
الثلاثاء، 28-01-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 20 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 55.4 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة البيع 49.1 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 لجهة البيع 63.8 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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