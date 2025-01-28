انخفاض جديد الثلاثاء.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة البيع 49.1 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 لجهة البيع 63.8 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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